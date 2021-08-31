Необходимо вводить новые механизмы финансирования жилищного строительства, - Стрихарский

После серии "круглых столов" с экспертами на тему "Внедрение эскроу-счетов и проектного финансирования жилищного строительства" в Украине решили продвигать идею европейской финансовой культуры в практическую плоскость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициативу нардепа Андрея Стрихарского, которой он поделился в Facebook .

"На сегодняшний день активно занимаюсь с коллегами из комитета Верховной рады Украины по вопросам местного самоуправления созданием и внедрением конкретных механизмов в украинское законодательство", - заверил он.

По словам Стрихарского, если вы решили купить квартиру, подобрали подходящий вариант и проверили юридическую чистоту недвижимости, то волноваться остается только об одном - как безопасно провести саму сделку, чтобы не потерять деньги. Один из лучших вариантов обезопасить себя - счет эскроу.

"Счет эскроу - это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. Он автоматически переходит от одного владельца к другому только при наступлении определенных условий", - объясняет нардеп.

Так, как рассказывает политик, суть этого механизма в следующем: покупатель кладет деньги на счет эскроу, а продавец может их забрать, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. Банк, или нотариус, как независимый посредник следит за выполнением этих условий.

"Негативные явления, которые произошли в последние годы в строительстве жилья, привели к проблемам обманутых инвесторов и долгостроев. Вполне понятно, что необходимо вводить новые механизмы финансирования жилищного строительства, которые бы обеспечили инвесторам надежную гарантию сохранения их средств и своевременное введение объектов в эксплуатацию. А покупателям жилья гарантировали бы сохранение их финансовых вложений", - резюмирует Стрихарский.