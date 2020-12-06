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В немецкой земле Бавария усилили карантин из-за коронавируса

Германия, Воскресенье 06 декабря 2020 16:59
В немецкой земле Бавария усилили карантин из-за коронавируса
Фото: Олимпийский парк в Мюнхене (flickr.com/heatheronhertravels)
Автор: Роман Тверденко

Земля Бавария в Германии усилила карантин в регионе. Новые правила будут действовать до 5 января.

Об этом сообщает Bild.

Новые ограничения будут действовать со среды, 9 декабря. Среди них требование выходить из дому по важным причинам, вроде рождественских покупок, визита к врачу, поход в спортзал, на работу или в школу.

В одном доме могут собираться люди не более чем из двух домохозяйств и не более пяти человек.

Магазины остануться открыты, но будет более пристально отслеживаться соблюдение правила 20 квадратных метров на одного человека.

Будет действовать коммендантский час с 21:00 до 5:00. В это время запрещается выходить из дому.

Эти и другие правила будут действовать до 5 января и во время празднования Нового года. Но на рождественский период, с 23 по 26 декабря, будут смягчены. В частности, касательно собраний в одном доме и комендантского часа.

В субботу сообщалось, что в Португалии смягчат карантинные ограничения на Рождество. Но на Новый год снова вернут усиленные.

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров будет вынужден ввести жесткий карантин в Украине в январе. Полный перечень ограничений представят на заседании правительства 9 декабря.

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