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Немецкий топ-теннисист обругал и чуть не избил арбитра

Автор: Андрей Вырва

Немецкий теннисист Александр Зверев обматерил судью во время матча. После этого он чуть не избил его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

На турнире ATP в мексиканском Акапулько произошел крупный скандал. 24-летний немецкий теннисист Александр Зверев сначала обругал судью, который не засчитал аут, а затем едва не избил его, ударив ракеткой по ногам.

Конфликт произошел во время поединка 1/8 финала парного разряда, где он выступал вместе с Марсело Мело, но проиграл дуэту Ллойда Гласспула и Харри Хелиоваара со счетом – 2:6, 6:4, 6:10.

Известно, что спортсмен уже дисквалифицирован за неспортивное поведение.

Зверев занимает третье место в рейтинге ATP.

Напомним, что домашний матч сборной Украины в Кубке Дэвиса состоится в Турции.

Также стал известен состав сборной Украины по теннису на матч Кубка Дэвиса против Барбадоса.

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Теннис