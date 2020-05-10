В немецких лабораториях тестируют украинские лекарства от коронавируса, - посол

В лабораториях Германии сейчас проводят тестирование нескольких медицинских препаратов украинского производства, которые могут быть применены при лечении пациентов от COVID-19. Об этом сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Радио Свобода".

По словам дипломата, Украина и Германия договорились о совместных путях для поиска методов борьбы с пандемией коронавируса.

"У нас действительно есть очень неплохой опыт. Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Мы очень активно работаем над этим", - сказал Мельник.

Посол выразил надежду, что в украинских и немецких специалистов будут совместные инициативы также в разработке вакцины.

"Таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, которые работают в Германии", - уточнил Мельник.

Напомним, в конце апреля Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавирус - был внесен препарат гепарин в связи с большим количеством тромбоэмболических осложнений среди пациентов.

По состоянию на 9 мая число заболевших коронавирусом в Украине достигло 14 710. От осложнений в результате инфекции умерли 376 пациентов.