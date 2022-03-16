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Немецкие журналисты показали видео, как российские солдаты застрелили гражданского с поднятыми руками

Автор: Владимир Костырин

Был зафиксирован очередной случай убийства российскими солдатами гражданского в Украине - оккупанты расстреляли мужчину с поднятыми руками в Киевской области. Видеодоказательство преступления против мирного населения обнародовали немецкие журналисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной политики Spravdi.

Так, немецкое медиа ZDF Frontal опубликовало видео с дрона, на котором зафиксировано, как военные РФ под Киевом расстреляли гражданского жителя, поднявшего руки вверх.

На кадрах видно, что мужчина вышел из легкового автомобиля на дороге и поднял вверх руки, но оккупанты его просто застрелили.

"Путин говорит о спецоперации в Украине, которая не направлена против мирного населения. Однако в нескольких километрах к западу от Киева беспилотник снял, как российские солдаты застрелили мирного жителя", - пишет издание.

Видео: немецкие СМИ показали видео с дрона, как солдаты РФ застрелили мирного жителя под Киевом

Ранее сообщалось, что 11 марта российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей, когда они эвакуировались в Киевской области. Жертвами стали 7 человек.

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