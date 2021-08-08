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Немецкие земли вернут правительству 2,3 млн доз COVID-вакцины: названа причина

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Воскресенье 08 августа 2021 18:44
Немецкие земли вернут правительству 2,3 млн доз COVID-вакцины: названа причина Фото: Немецкие земли вернут правительству 2,3 млн доз COVID-вакцины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Германии федеративные земли вернут правительству по меньшей мере 2,3 млн доз вакцин от коронавируса. Поскольку у жителей Германии желание вакцинироваться в последнее время значительно упало, в частности снизился спрос на вакцину AstraZeneca.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия не видит необходимости в 1,05 млн доз вакцины, из которых около 922,4 тысячи доз от производителя AstraZeneca и 125,2 тысячи от Johnson & Johnson.

Баден-Вюртемберг хочет вернуть 450 тысяч доз вакцин, Гессен - 185,2 тысячи и Саксония - 150 тысяч.

Вакцины от коронавируса планируют передать другим странам. До конца года по меньшей мере 30 млн доз вакцин от AstraZeneca и Johnson & Johnson будут отправлены за рубеж.

Напомним, Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Переговоры находятся на финальной стадии.

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Германия Вакцина от коронавируса
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