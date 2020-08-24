Немецкие врачи заявили об отравлении Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального вероятно отравили веществом группы "холинэстеразы". Такие результаты представили немецкие врачи по результатам диагностики.

Об этом сообщили в берлинской клинике "Шарите", где проходит лечение Навальный.

Как отметили в клинике, наличие "холинэстеразы" было подтверждено несколькими оценками, однако чтобы точно определить конкрентное вещество медики проведут дополнительно еще одни анализы.

"Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы. Конкретное вещество еще не известно, и был начат еще один обширный анализ", - сообщили в клинике.

Врачи уточнили, что Навальный остается в искусственной коме. Угрозы его жизни нет, однако возможны долгосрочные последствия.

"Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент", - сообщили в клинике.

Отметим, Алексей Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, где он пробыл до 22 августа. По словам пресс-секретаря Навального, его могли отравить, подмешав яд в чай.

При этом российские врачи заявили, что в крови Навального не было выявлено яда, а причиной комы могло стать нарушение обмена веществ.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Германии заявило о вероятном отравлении Навального и необходимости охраны для него.