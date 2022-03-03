Немецкие власти конфисковали яхту российского олигарха за 600 млн долларов, - Forbes

Санкции наложенные ЕС на российских олигархов в связи с вторжением России в Украину начали действовать. В Германии была конфискована яхта олигарха Алишера Усманова, которая стоила 600 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

В понедельник немецкие власти конфисковали яхту одного из богатейших олигархов России, Алишера Усманова.

156-ти метровая яхта была пришвартована в Гамбурге, для проведения ремонтных работ.

Усманов приобрел яхту Dilbar в 2016 году за 600 миллионов долларов у немецкой судостроительной компании Lürssen. На её постройку ушло 52 месяца. Фирма называет ее "одной из самых сложных и трудных яхт, когда-либо построенных, как по размерам, так и по технологиям". Dilbar может похвастаться самым большим бассейном, когда-либо установленным на яхте, а также двумя вертолетными площадками, сауной, салоном красоты и тренажерным залом.

Состояние Усманова оценивается в несколько миллиардов долларов. Также он является владельцем роскошных особняков в Великобритании, Германии, Швейцарии, Монако и Италии.