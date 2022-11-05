Немає тіла - немає діла. Росіянам не дають забирати загиблих (перехоплення)

Окупант, який знаходиться на Донецькому напрямку, розповів своїй знайомій про "поїздку" до Кремінної (Луганська область).

"Ніколи було дзвонити, з оточення виходили. З 36-ти 16 вийшли всього і, бл*ть, "двохсотих" не дозволяють забирати, нахуй", - сказав він.

На питання, чому російське командування не дозволяє забирати тіла загиблих, загарбник відповів: "Немає тіла - немає діла. Ну, можливо він у полоні, і родичам гроші тримають, не виплачують, розумієш, у чому сенс?"

Тепер, на його думку, щоб родичі змогли повернути тіла своїх близьких, їм доведеться сидитися "п'ять років".