Немає тіла - немає діла. Росіянам не дають забирати загиблих (перехоплення)

Російським військовим не дозволяють забирати з поля бою загиблих солдатів, щоб не видавати їхнім родичам виплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
Окупант, який знаходиться на Донецькому напрямку, розповів своїй знайомій про "поїздку" до Кремінної (Луганська область).
"Ніколи було дзвонити, з оточення виходили. З 36-ти 16 вийшли всього і, бл*ть, "двохсотих" не дозволяють забирати, нахуй", - сказав він.
На питання, чому російське командування не дозволяє забирати тіла загиблих, загарбник відповів: "Немає тіла - немає діла. Ну, можливо він у полоні, і родичам гроші тримають, не виплачують, розумієш, у чому сенс?"
Тепер, на його думку, щоб родичі змогли повернути тіла своїх близьких, їм доведеться сидитися "п'ять років".
Нагадаємо, раніше російські військові скаржилися на відсутність підготовки армії до зими.
Крім того, російські солдати скаржилися на малу кількість перемог на фронті та великі втрати серед особового складу.
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