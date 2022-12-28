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Нема місця, яке б не було полито кров'ю. Зеленський показав наслідки війни в Бахмуті

Фото: український воїн (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

В Бахмуті внаслідок війни залишились жити одиниці цивільних. Через постійні бойові дії в місті не залишилось місця, яке б не було полито кров'ю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

Фото: наслідки війни в Бахмуті (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Ще минулого року там (в Бахмуті, - ред.) жили 70 тисяч людей, а зараз лишилися одиниці цивільних. Там немає місця, яке не було б полито кровʼю. Там не буває години, коли не звучав би страшний гуркіт артилерії. Але Бахмут стоїть. Наші сили оборони стоять. Український Донбас стоїть", - пише президент.

Фото: наслідки війни в Бахмуті (t.me/V_Zelenskiy_official)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Головного управління розвідки Кирило Буданов сьогодні 28 грудня відвідав позиції українських військових у Бахмуті.

Також нещодавно полковник Сергій Грабський оцінив шанси росіян захопити місто.

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