"Нелюдське поводження". Колишні полонені українці розповіли в ООН про тортури РФ

Відбулося неформальне засідання Ради Безпеки ООН у форматі Аррії, присвячене порушенням міжнародного гуманітарного права Росією щодо українських військовополонених і цивільних осіб.

Свідчення про катування й порушення прав

Інструктор Національної гвардії Валерій Горішній, який потрапив у полон після оборони Маріуполя, розповів про тортури, нелюдське поводження та тривале голодування, якого зазнав разом з іншими полоненими.

"Це включає жорстоке, нелюдське поводження, жорстокі побиття, у тому числі зі смертельними наслідками, застосування електрошоку та інші форми тортур", - зазначив він.

Колишній полонений також нагадав про трагедію в Оленівській в’язниці в ніч з 28 на 29 липня 2022 року, коли внаслідок вибуху загинули 53 українських військовополонених.

"Були довгі місяці, коли ми отримували всього по десять ложок каші й приблизно 150 грамів хліба на день", - поділився Валерій Горішній.

Наріман Джелял: переслідування кримських татар

Кримськотатарський активіст Наріман Джелял, засуджений до 17 років ув’язнення в окупованому Криму, наголосив на політично мотивованих репресіях проти кримських татар.

"Я особисто пережив багато випробувань, які є частиною життя політв'язнів, - погане харчування, відсутність медичної допомоги, моральні й фізичні приниження, цькування. Мене та інших ув'язнених били, ображали й змушували вчити й співати російський гімн, але я цього не робив", - зазначив він.

За словами Джеляла, щонайменше 218 кримських політв’язнів перебувають у російських тюрмах, з яких 132 - кримські татари. Це системне переслідування корінного народу.

Він розповів про побиття, психологічний тиск і приниження, яких він зазнавав у в’язниці.

Максим Буткевич: вимушене визнання провини

Правозахисник і військовослужбовець Максим Буткевич, який провів понад два роки в російському полоні, розповів, як його змушували визнавати провину у воєнних злочинах під загрозою смерті.

"Або я підпишу визнання в скоєнні воєнних злочинів, що дасть можливість після оголошення вироку обміняти мене, або я відмовлюся, і вони перетворять моє життя на справжнє пекло чи просто застрелять", - сказав Буткевич.

Заклики до міжнародної спільноти

Усі троє виступаючих наголосили на важливості міжнародних зусиль для звільнення українських військовополонених і політв’язнів.

Колишні полонені закликали членів ООН чинити тиск на Росію, щоб забезпечити дотримання міжнародного права та звільнення незаконно утримуваних громадян України.