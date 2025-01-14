"Нелюдське поводження". Колишні полонені українці розповіли в ООН про тортури РФ

Колишні українські полонені Валерій Горішній, Наріман Джелял і Максим Буткевич, поділилися моторошними свідченнями про катування. Вони закликали міжнародну спільноту докласти для звільнення військовополонених і незаконно утримуваних громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Відбулося неформальне засідання Ради Безпеки ООН у форматі Аррії, присвячене порушенням міжнародного гуманітарного права Росією щодо українських військовополонених і цивільних осіб.
Інструктор Національної гвардії Валерій Горішній, який потрапив у полон після оборони Маріуполя, розповів про тортури, нелюдське поводження та тривале голодування, якого зазнав разом з іншими полоненими.
"Це включає жорстоке, нелюдське поводження, жорстокі побиття, у тому числі зі смертельними наслідками, застосування електрошоку та інші форми тортур", - зазначив він.
Колишній полонений також нагадав про трагедію в Оленівській в’язниці в ніч з 28 на 29 липня 2022 року, коли внаслідок вибуху загинули 53 українських військовополонених.
"Були довгі місяці, коли ми отримували всього по десять ложок каші й приблизно 150 грамів хліба на день", - поділився Валерій Горішній.
Кримськотатарський активіст Наріман Джелял, засуджений до 17 років ув’язнення в окупованому Криму, наголосив на політично мотивованих репресіях проти кримських татар.
"Я особисто пережив багато випробувань, які є частиною життя політв'язнів, - погане харчування, відсутність медичної допомоги, моральні й фізичні приниження, цькування. Мене та інших ув'язнених били, ображали й змушували вчити й співати російський гімн, але я цього не робив", - зазначив він.
За словами Джеляла, щонайменше 218 кримських політв’язнів перебувають у російських тюрмах, з яких 132 - кримські татари. Це системне переслідування корінного народу.
Він розповів про побиття, психологічний тиск і приниження, яких він зазнавав у в’язниці.
Правозахисник і військовослужбовець Максим Буткевич, який провів понад два роки в російському полоні, розповів, як його змушували визнавати провину у воєнних злочинах під загрозою смерті.
"Або я підпишу визнання в скоєнні воєнних злочинів, що дасть можливість після оголошення вироку обміняти мене, або я відмовлюся, і вони перетворять моє життя на справжнє пекло чи просто застрелять", - сказав Буткевич.
Усі троє виступаючих наголосили на важливості міжнародних зусиль для звільнення українських військовополонених і політв’язнів.
Колишні полонені закликали членів ООН чинити тиск на Росію, щоб забезпечити дотримання міжнародного права та звільнення незаконно утримуваних громадян України.
Нагадаємо, що 22 грудня 2024 року, 110 ОМБр опублікувала відео, на якому росіяни розстріляли чотирьох українських військових, які здались в полон. Злочин було скоєно на Времівському напрямку.
Крім того, українські військові під час бою захопили в полон російського окупанта. Він розповів, що солдатам РФ наказали вбивати українських військовополонених.