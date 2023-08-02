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Нелегальні букмекери досі використовують схеми, що призводять до втрати бюджету, - розслідування

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Середа 02 серпня 2023 15:22
Нелегальні букмекери досі використовують схеми, що призводять до втрати бюджету, - розслідування Фото: нелегальні букмекери досі використовують схеми, що призводять до втрати бюджету (flickr)
Автор: Юлія Бойко

Нелегальній букмекерські компанії, які працюють без ліцензії, досі використовують схеми міскодингу (зміна призначення платежу), а бюджет країни недоотримує кошти під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю ЕП "Чому українці досі грають в Parimatch та як букмекер обходить санкції".

"Попри це нелегали досі використовують схеми міскодингу, а бюджет країни недоотримує кошти під час війни. На ринку грального бізнесу є чимало компаній, які працюють без ліцензій та обходять банківські обмеження", - йдеться в статті.

На ринку досі багато нелегальних ресурсів, які абсорбують кошти гравців з України, проводячи їх не за кодами діяльності азартних ігор.

"Клієнти таких сайтів сплачують послуги з навчання або з догляду за дитиною і в цьому ЕП переконалася на власному досвіді", - йдеться в статті.

Зокрема пов’язана з PariMatch компанія BuddyBet, за допомогою якої основна компанія намагається обійти санкції РНБО, активно застосовує схеми уникнення оподаткування.

"Отримана в Приватбанку довідка про сплачені кошти на рахунок у застосунку Parimatch засвідчила, що автор сплатив у валюті африканській компанії за освітні послуги. Те саме відбувається і з операціями в системі розрахунків з BuddyBet", - йдеться в статті.

Санкції проти Parimatch

У березні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор.

До списку санкцій потрапили кілька структур букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії "Parimatch".

Як виявилось, до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами Російської Федерації.

На запит РБК-Україна в Службі безпеки України також зазначили, що встановлюватимуть зв'язки цих компаній із фірмами, які потрапили під українські санкції.

"На сьогодні отримано інформацію, яка дає підстави для додаткового вивчення зв'язків "Ретен Ентертейнмент Лтд", "Рілліус Холдінг Літітед" та БТБ "Бетлаб Холдінгс ЛТД" з російськими бенефіціарами групи компаній Parimatch", - повідомили у відомстві.

Також ми писали, що суд в апеляції визнав публікацію РБК-Україна про роботу Parimatch в Росії після початку війни достовірною.

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