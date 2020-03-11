Некоторые областные центры не закрыли школы на карантин из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Учеба продолжится в Харькове, Кропивницком, Тернополе, Черкассах и Луцке

В Украине в пяти областных центрах отказались закрывать школы в связи с общенациональным карантином в связи с распространением коронавируса в мире. Информацию о ситуации в регионах Украины собрало РБК-Украина.

В частности, отказались закрывать учебные заведения из-за коронавируса в Харькове, Кропивницком, Тернополе, Черкассах и Луцке.

Относительно учебного процесса в Суммах решение будет приниматься завтра, 12 марта.

Напомним, 11 марта Кабинет министров ввел карантин в Украине из-за распространения коронавируса в мире. Карантин был введен во всех областях с 12 марта по 3 апреля. При этом запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

Отметим, на данный момент в Украине зафиксирован лишь один случай коронавируса. 3 марта в Черновцах выявили вирус у мужчины, которые вернулся из Италии. Всего по состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья получил 43 подозрения о заболевании коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. До этого пандемию объявляли в 2009 году во время "свиного" гриппа.