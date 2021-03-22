Некомпетентное правительство стало таким же опасным, как коронавирус, - Рудик

По ее словам, премьер-министр систематически демонстрирует слабость и непрофессионализм в принятии важных решений. Фактически Украина имеет абсолютно недееспособное перед реальными угрозами правительство, которое стало таким же опасным, как коронавирус.

"В борьбе с коронавирусом правительство уникально некомпетентно - они "изучают мировой опыт" и потом проваливают все планы и дедлайны. Этот состав Кабмина бессилен остановить распространение коронавируса - и поэтому украинцы будут вынуждены пережить не только третью, но и четвертую волну массового заболевания. И это в то время, когда с каждым днем все больше стран отчитываются о создании коллективного иммунитета от ковида благодаря массовой вакцинации. Подобная халатность и недееспособность Кабинета министров даже более опасна, чем сам вирус", - заявила лидер "Голоса".

Из-за этого, по ее словам, за год от первого карантина Украина все еще не готова к настоящей борьбе с коронавирусом. Не готова ни медицина, ни система образования, ни экономика.

"Правительство отстранилось от проблем и цинично перекладывает всю ответственность на местную власть. А любую критику конструктивно Шмыгаль называет "расшатыванием лодки". Налогоплательщики - граждане Украины имеют право требовать от правительства компетентности и адекватных действий. Но мы их не видим", - добавляет Кира Рудик.

Партия "Голос" настаивает, что кроме необходимых шагов в медицине нужно помочь экономике, чтобы сохранить рабочие места. Если оставить предпринимателей без дополнительной поддержки, многие из них не переживут еще одной волны закрытия.

"Когда правительство недееспособно, именно Верховная рада должна возглавить борьбу с пандемией. Мы предлагаем начать с двух базовых шагов", - заявила Рудик.

В частности, в партии настаивают:

- Продлить мораторий на проверки предпринимателей (для этого партия зарегистрировала соответствующий законопроект). В партии убеждены, что проверки - элемент давления на бизнес, который не приносит дополнительных средств в бюджет и отвлекает предпринимателей от работы. "Во время коронавируса дополнительно добивать бизнес коррупционным давлением - еще более аморально, убеждены в партии", - отмечает Рудик.

- Улучшить условия работы экономики, компенсировать нанесенные политикой правительства и пандемией убытки. В первую очередь, снизить налоги на доходы физических лиц и единый социальный взнос, а также установить нулевую ставку ЕСВ для физических лиц-предпринимателей.

"Эти меры - первоочередные шаги, которые стали составляющей Экономического плана "Голоса" на 2021 год. Парламенту необходимо внедрить их для сохранения экономики, пока правительство и коронавирус окончательно не загнали ее в рецессию", - резюмирует Рудик.