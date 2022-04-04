Неизвестный в Сакраменто расстрелял прохожих: шесть погибших, более десяти ранены

Полиция Сакраменто заявила, что неизвестный выстрелил в толпу перехожих, в результате чего шесть человек погибли и еще 12 получили огнестрельные ранения. Подозреваемому удалось скрыться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Начальник полиции Сакраменто Кэти Лестер сообщила, что у стрелка были сообщники. Она не предоставила никакой информации о самих подозреваемых, или о мотивах стрельбы. По официальной информации, среди убитых было три мужчины и три женщины. Стрельба произошла недалеко от спортивного комплекса Golden 1 Center, где проходят игры баскетбольной команды Sacramento Kings.