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Неизвестный в Сакраменто расстрелял прохожих: шесть погибших, более десяти ранены

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Сакраменто, Понедельник 04 апреля 2022 03:09
Неизвестный в Сакраменто расстрелял прохожих: шесть погибших, более десяти ранены Место преступления (Фото: i.inews.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Полиция Сакраменто заявила, что неизвестный выстрелил в толпу перехожих, в результате чего шесть человек погибли и еще 12 получили огнестрельные ранения. Подозреваемому удалось скрыться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Начальник полиции Сакраменто Кэти Лестер сообщила, что у стрелка были сообщники. Она не предоставила никакой информации о самих подозреваемых, или о мотивах стрельбы. По официальной информации, среди убитых было три мужчины и три женщины. Стрельба произошла недалеко от спортивного комплекса Golden 1 Center, где проходят игры баскетбольной команды Sacramento Kings.

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