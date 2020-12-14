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Неизвестный открыл стрельбу возле собора в Нью-Йорке

Автор: Даша Харченко

Вечером в воскресенье, 13 декабря, в Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу вблизи кафедрального собора Иоанна Богослова. Полиция открыла ответный огонь и ранила мужчину.

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Об этом сообщает New York Post.

Полиция оказалась поблизости и задержала злоумышленника. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Так же мотивы мужчины пока неизвестны.

Недавно полицейские в Хендерсоне, штат Невада, задержали мужчину и женщину, которые, как считает власть, открыли стрельбу по людям. Один человек был убит, четыре получили ранения.

Напомним, ранее в штате Висконсин в торговом центре Mayfair произошла стрельба, несколько человек получили ранения.

Кроме того, в сентябре в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) произошла массовая стрельба на вечеринке. Два человека погибли и 14 получили ранения.

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