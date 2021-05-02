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Неизвестный открыл стрельбу в казино в штате Висконсин, есть пострадавшие

Автор: Артур Родивилов

По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы в казино "Онейда". Игральное заведение находится недалеко от города Грин-Бей, штат Висконсин.

Об этом сообщает CBS.

По данным телеканала, человек, который подозревается в стрельбе, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские ведут осмотр здания, где велась стрельба.

Информации о состоянии пострадавших пока нет.

9 апреля в США мужчина открыл огонь на мебельной фабрике, где работал. В результате один человек был убит, а несколько человек получили ранения.

6 апреля в американском штате Мэриленд произошла стрельба на военной базе "Форт Детрик". В результате инцидента погибли три человека, включая стрелка.

В целом за последний месяц в США произошло около полусотни случаев массовой стрельбы, где погибли люди.

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Новости Украины казиноСтрельба