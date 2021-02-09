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Из-за неизвестной инфекции в Танзании умерло 15 человек, еще 50 в больнице

Новина українською → Танзания, Вторник 09 февраля 2021 06:38
Из-за неизвестной инфекции в Танзании умерло 15 человек, еще 50 в больнице Фото: Танзания (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Танзании по меньшей мере 15 человек умерло из-за заражения неизвестной инфекцией. Еще более 50 человек попали в больницу.

Об этом сообщает Africa Feeds со ссылкой на представителей здравоохранения страны.

По словам главного врача округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду, первоначальное обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.

"Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если поздно попадали в больницу", - рассказал главврач.

Напомним, в начале декабря 2020 года из-за неизвестного заболевания в индийском городе Элуру (штат Андхра-Прадеш), которое не связывают с коронавирусом, пострадало 800 человек. Предварительно причиной недуга стало отравление.

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