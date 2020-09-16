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Нехватки средств в Фонде COVID-19 быть не должно, - Трухин

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Замглавы бюджетного комитета Александр Трухин ("Слуга народа") считает, что нехватки средств в Фонде COVID-19 быть не должно. Более того, деньги могут остаться.

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Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Миллиарды против вируса: как власть тратит деньги на борьбу с пандемией".

"На сегодня все программы, на которые планировались деньги, обеспечены. Причем это касается не только "антиковидного" фонда, а всех программ в госбюджете", - сказал он.

Однако, по данным Счетной палаты, в Фонде COVID-19 уже недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ: доплат полицейским, помощи по частичной безработице и выплаты пособий на детей физлиц-предпринимателей.

Напомним, РБК-Украина писало, почему из коронавирусного фонда на дороги пошли почти 35 млрд гривен.

Также сообщалось, что из Фонда COVID-19 успели потратить только около трети средств - 34,7%.

Отметим, Кабмин поручил проконтролировать расходы Фонда COVID-19.

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