Нефть выросла в цене после заявлений Трампа в связи с коронавирусом

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Дональд Трамп заявил, что США воспользуются низкой ценой нефти, которая подешевела из-за коронавируса

Цены на нефть поднялись на 7% после заявления президента США Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oilprice.

Среди прочих мер, которые подразумевает ЧП в Штатах, Трамп поручил министру энергетики "закупать большие объемы сырой нефти для стратегических запасов США". Американский президент отметил, что пандемия коронавируса значительно обвалила цены на нефть за последние дни, поэтому США должны воспользоваться моментом.

"Это было бы невозможно еще неделю назад", - сказал Трамп, комментируя поручение о закупках нефти.

Напомним, сегодня Трамп ввел в США чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Согласно подписанному документу, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, США сможет выделить значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 16 марта лидеры стран G7 проведут внеочередной видео-саммит в связи с пандемией коронавируса COVID-19.