Нефть подешевела более чем на 10% за пять дней из-за коронавируса

Цены на нефть снижаются пятую сессию подряд, опустившись до минимумов с января 2019 года, поскольку рост числа новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая обострил опасения по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на нефть. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на Brent в четверг, 27 февраля, подешевели на 1,27% до 52,75 долларов за баррель, Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI снизились на 1,4% до 48,05 долларов за баррель.

За последние пять дней торгов обе марки подешевели примерно на 11%, что является самым резким пятидневным падением с августа 2019 года.

В среду число новых случаев инфицирования коронавирусом за пределами Китая впервые превысило число новых зараженных внутри КНР. Новыми эпицентрами вспышки становятся Иран и Италия.

Азиатские рынки акций резко снижаются утром в четверг, поскольку инвесторы опасаются, что распространение вируса негативно скажется на глобальной экономике, так как карантин и другие меры замедляют торговлю и промышленность.

"Разговоры о том, что коронавирус может распространиться в США, вызвали новую распродажу", - сказал старший аналитик Fujitomi Co Кадзухико Саито. По его словам, если вспышка "продолжит ухудшаться в США, цены на нефть, скорее всего, снизятся еще сильнее, особенно с учетом уже падающих цен на бензин в США".

Также нефтяной рынок следит за возможными новыми сокращениями добычи ОПЕК+. Встреча группы в Вене запланирована на 5-6 марта.

Как сообщало РБК-Украина, к среде, 26 февраля, индекс мировых акций MSCI World за последние четыре сессии потерял около 3 триллиона долларов рыночной капитализации на фоне сообщений о распространении коронавируса Covid-19 по миру.

Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику, однако существует риск более длительного эффекта, что может ощутимо сказаться на экономике Украины.