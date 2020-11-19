Нефть падает: рост случаев COVID-19 перевешивает оптимизм в отношении вакцин

Цены на нефть снизились в четверг, 19 ноября, потеряв часть прибыли по сравнению с предыдущим днем. Рост числа случаев коронавируса и более жесткие экономические ограничения во всем мире вызвали опасения по поводу замедления спроса на топливо, перевесив оптимистичные новости о вакцинах.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на январь снизились на 1,20%, до 43,81долларов за баррель к 12:10 по киевскому времени, а цена на нефть марки WTI с поставкой в декабре упала на 0,69%, до 41,13 долларов.

"Распространение коронавирусной инфекции и новые ограничения в Соединенных Штатах и других частях мира негативно сказываются на настроениях рынка, поскольку это может снизить спрос на топливо", - сказал Кадзухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Co.

Число умерших от COVID-19 в США в среду превысило новый мрачный рубеж - 250 тысяч человек. Ежедневные случаи заболевания коронавирусом в Токио и Южной Корее достигли нового максимума, а Австралия сообщила об очень заразном штамме вируса, который вызвал блокировку в масштабах штата.

Опасения по поводу экономического ущерба, связанного с коронавирусом, затмили оптимистичные новости от Pfizer и BioNTech, которые в следующем месяце будут добиваться разрешения в США и Европе на свои вакцины против COVID-19.

"Слабость мировых фондовых рынков на фоне растущего беспокойства по поводу растущей пандемии также усилила опасения по поводу замедления потребления и спроса на топливо", - сказал Сатору Йошида, аналитик Rakuten Securities.

Азиатские акции снизились с рекордных максимумов в четверг, поскольку расширение ограничений COVID-19 в США повлияло на Уолл-стрит.

ОПЕК+, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти, Россия и другие производители, должна обсудить политику на полномасштабном заседании министров, которое состоится 30 ноября и 1 декабря. Члены ОПЕК + склоняются к тому, чтобы отложить текущий план по увеличению добычи в январе на 2 млн баррелей в сутки.

Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год. Согласно прогнозу, маловероятно, что вакцины существенно повысят спрос до следующего года.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть 16 ноября подскочили более чем на 4% после того, как компания Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19.