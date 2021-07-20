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Нефть дорожает после обвала до минимума с начала лета

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Украина, Вторник 20 июля 2021 13:47
Нефть дорожает после обвала до минимума с начала лета Фото: нефть несколько подорожала после обвала (oilprice.com)
Автор: Александр Белоус

Нефть подорожала примерно до 69 долларов за баррель во вторник, 20 июля, после падения на 7% на предыдущей сессии. Ограниченный физический рынок нивелировал некоторые опасения по поводу воздействия на спрос растущего заражения COVID-19 и увеличения предложения ОПЕК+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Мировой спрос по-прежнему динамично восстанавливается, поэтому в ближайшие месяцы на рынке нефти должен возникнуть дефицит предложения, несмотря на увеличение добычи, которое будет реализовано ОПЕК+", - сказал Ойген Вайнберг из Commerzbank.

ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 6,6% в 2021 году, при этом расширение будет сосредоточено на второй половине года.

Нефть марки Brent подорожала на 0,2% до 69,03 долларов к 13:30 по киевскому времени после падения на 6,8% в понедельник. Нефть WTI выросла на 0,6% до 66,81 долларов после падения на 7,5% в понедельник.

Распродажа в понедельник, которая подтолкнула нефть к двухмесячному минимуму и ударила по другим рисковым активам, таким как акции, была вызвана опасениями, что рост числа заражений COVID-19 может снова вызвать ослабление спроса, в то время как ОПЕК+ решила добавить предложение.

"При нынешнем положении дел трудно ожидать, что цены восстановятся, если не будет вновь взята под контроль обеспокоенность по поводу вируса", - сказал Стивен Бреннок из нефтяного брокера PVM.

В пятницу официальные лица США заявили, что вариант коронавируса Delta в настоящее время является доминирующим штаммом во всем мире.

В воскресенье, 18 июля, министры ОПЕК + договорились увеличить поставки нефти с августа на 0,4 млн баррелей в сутки, чтобы снизить цены, которые в начале этого месяца достигли самого высокого уровня примерно за 2,5 года, поскольку мировая экономика восстанавливается после пандемии COVID-19.

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