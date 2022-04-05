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Нефть дорожает на фоне новых санкций против России

Фото: Цены на нефть растут 5 апреля из-за новых санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Фьючерсы на нефть продолжили рост во вторник, 5 апреля, поскольку США и Европа запланировали новые санкции, чтобы наказать Москву за военные преступления российских войск в Украине. Это усилило опасения по поводу перебоев с поставками, в то время как переговоры по ядерной программе Ирана зашли в тупик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,1%, до 108,73 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 1,2%, до 104,53 долларов.

Мировые фьючерсы на нефть выросли более чем на 3% в понедельник из-за угрозы введения новых санкций в отношении России в связи с убийствами мирных жителей на Украине и после паузы в Вене на переговорах по возобновлению ядерной сделки с Ираном, которая может вывести на рынок больше иранских баррелей.

"Геополитическая напряженность, скорее всего, будет поддерживать рост цен на нефть в ближайшие дни, несмотря на усилия, предпринятые США и их союзниками", - сказала Тина Тенг, рыночный аналитик CMC Markets APAC & Canada, имея в виду скоординированный выпуск нефти странами-потребителями.

"В долгосрочной перспективе цены на нефть могут продолжить восходящий импульс из-за дефицита предложения и требований хеджирования для противодействия высокой инфляции".

Консультационная компания Wood Mackenzie в понедельник подсчитала, что страны ЕС и страны с развитой экономикой, включая Японию и Южную Корею, могут "обменять" около 650 000 баррелей в день российской сырой нефти на аналогичные сорта и объемы. В основном это будут поставки с Ближнего Востока, которые обычно закупаются Китаем и Индией.

Индийская государственная компания Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. приобрела 1 миллион баррелей российской нефти Urals для отгрузки в мае, что стало редким шагом, обусловленным предложенной большой скидкой.

"Глобальная торговля сырой нефтью будет перебалансирована за счет "обмена сырой нефтью" между "самосанкционными" странами с развитой экономикой и развивающимися рынками", — сказал Алекс Сан, управляющий консультант Wood Mackenzie, отметив, что большой дисконт на российскую нефть марки Urals создал возможность для покупки для Китая, чтобы пополнить сокращающиеся стратегические резервы.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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