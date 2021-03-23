Нефть дешевеет из-за угрозы третьей волны COVID-19

Цены на нефть упали на 1% во вторник, 23 марта, из-за опасений, что новые карантинные ограничения и медленное развертывание вакцин в Европе замедлят восстановление спроса. Производители снижают цены на фоне избытка предложения.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent упали 1,52%, до 63,64 долларов за баррель к 11:00 по киевскому времени. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае упали на 1,53%, до 60,62 долларов за баррель.

Как отметил, Мэтт Стэнли, топливный брокер Star Fuels в Дубае, восстановление спроса на нефть во втором полугодии выглядит сомнительным, поскольку локдауны остаются на повестке дня.

Расширенные локдауны вызваны угрозой третьей волны инфекций с новым вариантом вируса на континенте. Германия, крупнейший потребитель нефти в Европе, продлевает карантин до 18 апреля и просит граждан оставаться дома, чтобы попытаться остановить третью волну пандемии COVID-19.

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз спроса на сырую нефть в 2021 году на 2,5 млн баррелей в сутки, в то время как, по прогнозам МЭА, мировые поставки нефти превысят спрос во второй половине года.

Физические рынки сырой нефти указывают на то, что спрос ниже, в гораздо большей степени, чем на фьючерсном рынке. В понедельник Нигерия, крупнейший производитель нефти в Африке, снизила официальные отпускные цены на апрельские поставки. Ангола, второй по величине производитель на континенте и ключевой поставщик в Китай, по-прежнему имеет несколько непроданных апрельских грузов, что свидетельствует об отсутствии интереса со стороны китайских нефтеперерабатывающих предприятий.