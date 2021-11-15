Нефть дешевеет из-за ожиданий увеличения предложения и падения спроса в связи с COVID-19

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,8%, до 81,54 долларов за баррель, нефть марки WTI подешевела 0,7% до 80,24 долларов за баррель.

Рынки нефти падают в течение последних трех недель из-за укрепления доллара и слухов о том, что администрация президента Джо Байдена может открыть Стратегический нефтяной резерв США для снижения цен.

"Белый дом обсуждает, как справиться с более высокой инфляцией, при этом некоторые официальные лица призывают задействовать стратегический резерв или остановить экспорт из США", - говорится в отчете аналитиков ANZ.

Энергетические компании США на этой неделе добавили буровые установки для добычи нефти и природного газа в течение третьей недели подряд, при этом цены на сырую нефть колеблются около семилетнего максимума, что побудило некоторых бурильщиков вернуться на площадку.

Количество буровых установок для добычи нефти и газа, ранний индикатор будущей добычи, выросло на шесть до 556 за неделю до 12 ноября, самого высокого уровня с апреля 2020 года, сообщила в пятницу энергосервисная компания Baker Hughes Co.

Между тем, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на прошлой неделе снизила прогноз мирового спроса на нефть на четвертый квартал на 330 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем, поскольку высокие цены на энергоносители препятствовали восстановлению экономики после пандемии COVID-19.

Европа снова стала эпицентром пандемии COVID-19, что побудило некоторые правительства рассмотреть вопрос о повторном введении непопулярных ограничений, в то время как Китай борется с распространением крупнейшей вспышки, вызванной вариантом "Дельта".