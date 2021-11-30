Нефть дешевеет из-за опасений по поводу эффективности вакцин против штамма "Омикрон"

Глава производителя лекарств Moderna сообщил Financial Times, что вакцины от COVID-19 вряд ли будут столь же эффективны против штамма коронавируса Omicron, как против штамма Delta.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали 3,2% до 71,12 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели 3,1% до 67,80 долларов за баррель

Комментарии генерального директора Moderna стали лишь катализатором для рынка, который и без того был слабым, сказал сингапурский нефтяной трейдер, отказавшийся называть свое имя из-за политики компании.

Нефть упала примерно на 12% в пятницу вместе с другими рынками из-за опасений, что сильно мутировавший "Омикрон" вызовет новые ограничения и подорвет мировой рост, что нанесет ущерб спросу на нефть.

Всемирная организация здравоохранения заявила в понедельник, что "Омикрон" представляет очень высокий риск всплеска инфекции, и несколько стран ужесточили ограничения на поездки. Пока неясно, насколько серьезен новый штамм и сможет ли он противостоять существующим вакцинам.

В связи с неясными перспективами спроса растут ожидания того, что Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники (ОПЕК+) приостановят планы по увеличению предложения на 400 тыс. баррелей в сутки в январе.

"Мы думаем, что группа склонится к приостановке роста добычи в свете штамма "Омикрон" и выпуска нефтяных запасов основными потребителями нефти", - говорится в записке сырьевого аналитика Commonwealth Bank Вивек Дхар.