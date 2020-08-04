Нефть дешевеет из-за новой волны случаев коронавируса

Цены на нефть снизились во вторник, 4 августа, на фоне опасений по поводу спроса. Новая волна случаев коронавируса привела к ужесточению карантинных мер, а страны ОПЕК+ увеличивают добычу.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 0,34% до 44,00 долларов за баррель 10:40 по киевскому времени, нефть WTI снизилась на 0,29% до 40,89 долларов за баррель. Накануне Brent выросла на 1,5%, а WTI на 1,8% после выхода превзошедших прогнозы данных о деловой активности в Азии, Европе и США.

"Что касается спроса, то у нас были довольно обнадеживающие данные о мировом производстве... но есть еще довольно много свидетельств того, что восстановление спроса на нефть застопорилось на многих рынках с возвращением COVID-19", - сказал Лахлан Шоу из National Australia Bank.

Спрос на топливо снижается из-за ужесточения ограничений, призванных остановить распространение вируса, в таких городах, как Манила и Мельбурн, а Норвегия прекратила движение круизных судов.

В то же время группа ОПЕК+ в августе увеличивает добычу, что добавит около 1,5 млн баррелей в сутки к мировому предложению. Американские производители также планируют возобновить приостановленное производство, а запасы остаются вблизи рекордных максимумов.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (группа ОПЕК+) договорились 15 июля сократить масштабы сокращения добычи нефти с августа.

Страны ОПЕК+ снизят свои сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки, в то время как сейчас действуют сокращения на 9,7 млн баррелей в сутки.

Отметим, по данным НБУ, с июле 2020 года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках улучшалась на фоне дальнейшего снятия карантинных ограничений в ряде стран.