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Нефть дешевеет в надежде на дипломатическое урегулирование российского кризиса

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Украина, Понедельник 21 февраля 2022 10:54
Нефть дешевеет в надежде на дипломатическое урегулирование российского кризиса Фото: цены на нефть снижаются в связи с договоренность о встрече Байдена с Путиным (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали в понедельник, 21 февраля, развернувшись после сильного первоначального роста. Новости о новых дипломатических усилиях по урегулированию российского кризиса несколько ослабили опасения по поводу поставок нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent и американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли более чем на 1 доллар за баррель в начале торгов в Азии, поскольку российский кризис угрожал нарушить экспорт энергоресурсов в Европу.

Но впоследствии цены упали после того, как офис президента Франции Эммануэля Макрона заявил в понедельник, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин в принципе договорились о встрече на высшем уровне по Украине.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,4% до 93,14 доллара за баррель, после того, как ранее поднялись 95 долларов, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI упали до 90,79 долларов. Рынки США будут закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня президента.

"Потенциальное снижение напряженности в Украине после объявления саммита США и России сегодня утром привело к появлению некоторых продавцов нефти в Азии", - сказал аналитик OANDA Джеффри Халли.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия будет отрезана от международных финансовых рынков и лишена доступа к основным экспортным товарам, необходимым для модернизации ее экономики, если она вторгнется в Украину.

"Если произойдет российское вторжение, как в последние дни предупреждали США и Великобритания, фьючерсы на нефть марки Brent могут подняться выше 100 долларов за баррель, даже если будет заключена сделка с Ираном", - отмечает аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.

Аналитики сингапурского банка OCBC говорят, что Brent может протестировать 100 долларов в краткосрочной перспективе, возможно, до конца первого квартала.

Напомним, Национальный банк Украины повысил прогноз средней цены нефти марки Brent в 2022 году с 67 до 74 долларов за баррель.

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