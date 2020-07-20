Нефть дешевеет на фоне роста случаев коронавируса во всем мире

Фото: добыча нефти (OilNow)

На рынке опасаются второй волны эпидемии и строгого карантина

Цены на нефть в понедельник, 20 июля, снижаются. Цены реагируют на перспективу того, что восстановление спроса на топливо может быть сорвано ростом темпов коронавирусной инфекции во всем мире.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 1,30% до 42,58 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, нефть WTI снизилась на 1,26% до 40,08 долларов за баррель.

"Риск второй волны COVID-19 для мирового роста становится все более вероятным с каждым днем", - сказал Джеффри Хэлли, старший аналитик рынка в OANDA.

По последним данным, более 14,5 млн человек заражены новым коронавирусом во всем мире и более 604 тысяч человек умерли от COVID-19.

Хотя спрос на топливо восстановился после 30-процентного падения в апреле после того, как страны во всем мире ввели строгие ограничения, его использование все еще ниже предпандемического уровня. Розничный спрос на бензин в США снова падает по мере роста инфекций.

Официальные данные, представленные в понедельник, показали, что импорт нефти в Японии в июне сократился на 14,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Падение было не таким выраженным, как в мае, когда они упали на 25% в годовом исчислении.

Тем не менее, экспорт из третьей по величине экономики в мире упал с двузначным снижением в течение четвертого месяца подряд, поскольку пандемия коронавируса сильно повлияла на мировой спрос.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (группа ОПЕК+) договорились 15 июля сократить масштабы сокращения добычи нефти с августа.

Страны ОПЕК+ снизят свои сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки, в то время как сейчас действуют сокращения на 9,7 млн баррелей в сутки.

Как сообщало РБК-Украина, из-за падения цен на нефть импорт топливно-энергетических товаров в Украину за первое полугодие 2020 года упал на 27% до 3,966 млрд долларов.