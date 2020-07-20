ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нефть дешевеет на фоне роста случаев коронавируса во всем мире

Понедельник 20 июля 2020 10:28
Нефть дешевеет на фоне роста случаев коронавируса во всем мире
Фото: добыча нефти (OilNow)
Автор: Александр Белоус

На рынке опасаются второй волны эпидемии и строгого карантина

Цены на нефть в понедельник, 20 июля, снижаются. Цены реагируют на перспективу того, что восстановление спроса на топливо может быть сорвано ростом темпов коронавирусной инфекции во всем мире.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 1,30% до 42,58 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, нефть WTI снизилась на 1,26% до 40,08 долларов за баррель.

"Риск второй волны COVID-19 для мирового роста становится все более вероятным с каждым днем", - сказал Джеффри Хэлли, старший аналитик рынка в OANDA.

По последним данным, более 14,5 млн человек заражены новым коронавирусом во всем мире и более 604 тысяч человек умерли от COVID-19.

Хотя спрос на топливо восстановился после 30-процентного падения в апреле после того, как страны во всем мире ввели строгие ограничения, его использование все еще ниже предпандемического уровня. Розничный спрос на бензин в США снова падает по мере роста инфекций.

Официальные данные, представленные в понедельник, показали, что импорт нефти в Японии в июне сократился на 14,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Падение было не таким выраженным, как в мае, когда они упали на 25% в годовом исчислении.

Тем не менее, экспорт из третьей по величине экономики в мире упал с двузначным снижением в течение четвертого месяца подряд, поскольку пандемия коронавируса сильно повлияла на мировой спрос.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (группа ОПЕК+) договорились 15 июля сократить масштабы сокращения добычи нефти с августа.

Страны ОПЕК+ снизят свои сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки, в то время как сейчас действуют сокращения на 9,7 млн баррелей в сутки.

Как сообщало РБК-Украина, из-за падения цен на нефть импорт топливно-энергетических товаров в Украину за первое полугодие 2020 года упал на 27% до 3,966 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ценынефть
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь