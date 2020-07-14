Нефть дешевеет на фоне роста случаев COVID-19 по всему миру

Цены на нефть упали во вторник, 14 июля, из-за опасений, что новые ограничения на бизнес в связи с растущим количество случаев коронавируса в США могут угрожать восстановлению спроса на топливо. Кроме того, рынки ожидают встречи министров ОПЕК+, на которой может быть принято решение об увеличении добычи.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 1,22%, до 42,20 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, нефть WTI снизилась на 1,35% до 39,56 долларов за баррель.

Губернатор Калифорнии в понедельник распорядился закрыть бары, а ресторанам, кинотеатрам, зоопаркам и музеям прекратить работу в помещениях, поскольку количество случаев коронавируса и госпитализации резко возросло.

Меры в Калифорнии последовали за недавним восстановлением некоторых ограничений в других штатах, таких как Флорида и Техас.

"С учетом того, что в Калифорнии сейчас мягкая блокировка, июль может стать еще более сложным месяцем для нефти, чем ожидалось, с еще большим количеством проблем, связанных с неопределенностью, связанной с коронавирусом", - отметил рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннес.

Постепенный рост спроса на нефть по мере того, как страны смягчают карантин, и рекордные сокращения добычи ОПЕК+ приближают рынок нефти к балансу, сказал в понедельник генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Нефтетрейдеры также ожидают встречи совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, на которой министры оценят состояние нефтяного рынка и уровень соблюдения ограничительной сделки. Встреча пройдет во вторник и в среду.

"С учетом того, что Brent пока не способна вырваться из диапазона 40-44 долларов за баррель, и с учетом снижения открытого спроса на нефтяные фьючерсы, кажется, что некоторые инвесторы фиксируют прибыль и ищут альтернативы в других классах активов", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

Напомним, ожидается, что ОПЕК и Россия снизят свое сокращение поставок нефти до 7,7 млн баррелей в сутки.

Как сообщало РБК-Украина, из-за падения цен на нефть импорт топливно-энергетических товаров в Украину за первое полугодие 2020 года упал на 27% до 3,966 млрд долларов.