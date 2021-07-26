Нефть дешевеет на фоне распространения новых штаммов коронавируса

В понедельник, 26 июля, цены на нефть упали более чем на 1 доллар. Опасения по поводу спроса на топливо из-за распространения штаммов коронавируса, а также наводнения в Китае нивелировали ожидания дефицита поставок в оставшуюся часть года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,5%, до 72,17 долларов за баррель, в то время как нефть марки WTI упала на 1,7% до 70,80 долларов за баррель.

В минувшие выходные число случаев коронавируса продолжало расти, и некоторые страны сообщали о рекордном ежедневном росте и расширяли меры изоляции, которые могут замедлить спрос на нефть. В Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, также наблюдался рост случаев заболевания COVID-19, в то время как страна боролась с сильными наводнениями и тайфуном в центральной и восточной частях страны.

Как отметил Авар Санду, старший менеджер по сырьевым товарам сингапурской компании Phillips Futures, инвесторы с нетерпением ждут следующего заседания Федеральной резервной системы и данных по запасам нефти в США позднее на этой неделе для определения направления цен.

Сильный спрос в США и ожидания ограниченного предложения поддерживают цены, позволяя обоим контрактам восстановиться после 7%-ного спада в прошлый понедельник.

"Охотники за скидками массово приходили, когда цена Brent опустилась ниже 70 долларов, а экономический спрос на энергию выглядел устойчивым", - сказал Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC.

Ожидается, что мировые нефтяные рынки останутся в дефиците, несмотря на решение Организации стран-экспортеров нефти и их союзников увеличить добычу до конца года.