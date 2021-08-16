Нефть дешевеет на фоне новых вспышек COVID-19 во всем мире

Цены на нефть упали более чем на 1% в понедельник, 16 августа, опустившись третью сессию подряд. Нефть дешевеет, после того, как официальные данные показали, что объем переработки и экономическая активность в Китае замедлились, что свидетельствует о том, что новые вспышки COVID-19 поражают весь мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Нефть марки Brent подешевела на 1,3%, до 69,69 долларов за баррель, нефть WTI подешевела на 1,4%, до 67,47 долларов за баррель.

Согласно данным, в июле рост производства и розничных продаж в Китае резко замедлился, не оправдав ожиданий, поскольку новые вспышки COVID-19 и наводнения привели к нарушению деловой активности.

"Слабость нефтяных фьючерсов... вероятно, вызвана более слабыми, чем ожидалось, данными о росте из Китая, который является основным потребителем нефти", - сказал Кельвин Вонг, аналитик рынка CMC Markets в Сингапуре.

Переработка сырой нефти в Китае в прошлом месяце также упала до самого низкого дневного уровня с мая 2020 года, поскольку независимые нефтепереработчики сокращают производство на фоне ужесточения квот, увеличения запасов и падения прибыли. Китай - крупнейший в мире импортер нефти.

В Японии, четвертом по величине импортере сырой нефти в мире, многие аналитики ожидают умеренного экономического роста в текущем квартале, поскольку состояние чрезвычайных ограничений, направленных на борьбу с рекордными случаями инфекций, сказывается на расходах домашних хозяйств.

"Мы ожидаем, что рост (ВВП Японии) останется под давлением в третьем квартале, поскольку расходы и производство продолжают колебаться на фоне сбоев, вызванных пандемией", - сообщает Moody's.

Международное энергетическое агентство в четверг заявило, что рост спроса на сырую нефть изменил курс в июле и, как ожидается, будет расти более медленными темпами в течение оставшейся части 2021 года из-за резкого увеличения числа случаев заражения COVID-19, вызванного штаммом Delta.