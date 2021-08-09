Нефть дешевеет на фоне коронавируса в Китае и доклада ООН по климату

Цены на нефть снизились на 4% в понедельник, 9 августа, продолжив резкое падение прошлой недели. Нефть дешевеет на фоне роста доллара США и опасений, что новые ограничения, связанные с коронавирусом, в Азии, особенно в Китае, могут замедлить восстановление мировой экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Предупреждение группы ООН об изменении климата также добавило мрачного настроения после того, как в прошлом месяце пожары охватили Грецию, а часть Европы пострадала от смертоносных наводнений.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,2%, до 67,88 долларов за баррель снижения падения на 6% на прошлой неделе, что стало самым большим недельным убытком за четыре месяца. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 4,3%, до 65,43 долларов после падения почти на 7% на прошлой неделе.

Аналитики ANZ указали на новые ограничения в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, как на главный фактор, омрачающий перспективы роста спроса. Ограничения включают отмену рейсов, предупреждения 46 городов о запрете поездок и ограничения на общественный транспорт и услуги такси в 144 наиболее пострадавших районах.

В понедельник Китай сообщил о 125 новых случаях COVID-19 по сравнению с 96 днем мранее. В Малайзии и Таиланде количество инфекций било ежедневные рекорды.

Рост доллара США к четырехмесячному максимуму по отношению к евро также оказало давление на цены на нефть после того, как в пятницу вышедший в пятницу более сильный, чем ожидалось, отчет о занятости в США подстегнул ставки на то, что Федеральная резервная система может действовать более быстро, чтобы ужесточить денежно-кредитную политику США.

Более сильный доллар США делает нефть более дорогой для держателей других валют.