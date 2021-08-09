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Нефть дешевеет на фоне коронавируса в Китае и доклада ООН по климату

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Понедельник 09 августа 2021 14:00
Нефть дешевеет на фоне коронавируса в Китае и доклада ООН по климату Фото: цены на нефть упали еще на 4% (oilprice.com)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снизились на 4% в понедельник, 9 августа, продолжив резкое падение прошлой недели. Нефть дешевеет на фоне роста доллара США и опасений, что новые ограничения, связанные с коронавирусом, в Азии, особенно в Китае, могут замедлить восстановление мировой экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Предупреждение группы ООН об изменении климата также добавило мрачного настроения после того, как в прошлом месяце пожары охватили Грецию, а часть Европы пострадала от смертоносных наводнений.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,2%, до 67,88 долларов за баррель снижения падения на 6% на прошлой неделе, что стало самым большим недельным убытком за четыре месяца. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 4,3%, до 65,43 долларов после падения почти на 7% на прошлой неделе.

Аналитики ANZ указали на новые ограничения в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, как на главный фактор, омрачающий перспективы роста спроса. Ограничения включают отмену рейсов, предупреждения 46 городов о запрете поездок и ограничения на общественный транспорт и услуги такси в 144 наиболее пострадавших районах.

В понедельник Китай сообщил о 125 новых случаях COVID-19 по сравнению с 96 днем мранее. В Малайзии и Таиланде количество инфекций било ежедневные рекорды.

Рост доллара США к четырехмесячному максимуму по отношению к евро также оказало давление на цены на нефть после того, как в пятницу вышедший в пятницу более сильный, чем ожидалось, отчет о занятости в США подстегнул ставки на то, что Федеральная резервная система может действовать более быстро, чтобы ужесточить денежно-кредитную политику США.

Более сильный доллар США делает нефть более дорогой для держателей других валют.

Напомним, межправительственная группа экспертов по изменению климата сообщила, что Земля нагревается быстрее, чем считалось ранее. Возможностей избежать катастрофических последствий от изменений климата уменьшается.

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