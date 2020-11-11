Нефть Brent подорожала до 45 долларов в надежде на вакцину от COVID-19

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены превысили уровень 45 долларов впервые с начала сентября

Цена нефти марки Brent в среду, 11 ноября превысила 45 долларов за баррель. Нефть подорожала до двухмесячного максимума надежде на эффективную вакцину против COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Цена на нефть марки Brent достигла уровня 45,30 долларов, нефть WTI прибавила 2,3%, до 42,30 долларов за баррель. Обе марки выросли во вторник почти на 3%.

"Новости на этой неделе о вакцине от коронавируса были обнадеживающими и оказали сильную поддержку ценам на нефть в понедельник и вторник", - сказал Джованни Стауново, нефтяной аналитик UBS.

Банк предупредил, что ограничения в Европе и восстановление добычи нефти в Ливии могут повлиять на цены в краткосрочной перспективе, но прогнозирует нефть на уровне 60 долларов за баррель к концу 2021 года.

На этой неделе цены на нефть марки Brent и в США выросли примерно на 14%, поскольку первоначальные данные испытаний показали, что экспериментальная вакцина против COVID-19, разработанная Pfizer Inc и немецкой BioNTech, была эффективна на 90%.

Хотя цены на нефть поддерживаются позитивными новостями о вакцине, перспективы спроса на топливо остаются туманными, поскольку карантинные ограничения были восстановлены в Европе.

"Поскольку спрос на нефть снижается в сравнении с предложением, такие уровни цен не оправданы в краткосрочной перспективе", - сказал глава нефтяных рынков Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Как сообщало РБК-Украина, мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer 9 ноября заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.

Цены на нефть 9 ноября выросли на 10%, что стало самым большим дневным приростом более чем за шесть месяцев.