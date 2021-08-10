Нефть Brent снова поднялась выше 70 долларов, несмотря на рост случаев COVID-19

Нефть марки Brent подорожала на 1,5%, до 70,10 долларов за баррель к 10:30 по киевскому времени после падения на 2,3% в понедельник. Нефть WTI подорожала на 2,0%, до 67,78 доллара за баррель, снизившись 2,6% на предыдущей сессии.

В понедельник Китай сообщил о большем количестве случаев заражения COVID-19 во время последней вспышки заболевания, что, по словам аналитиков, стало самым большим испытанием стратегии Пекина по нулевому заражению.

Некоторые города Китая, который является крупнейшим импортером сырой нефти в мире, активизировали массовые тестирования, поскольку власти пытаются искоренить распространение высокоинфекционного варианта коронавируса Delta.

"По-прежнему существует много неопределенности в отношении того, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в Китае и что это означает для спроса и цен на нефть", - говорится в сообщении ING Economics, добавив, что укрепление доллара США также оказывает давление на цены.

В Соединенных Штатах Сенат собирается проголосовать за принятие закона об инфраструктуре на 1 триллион долларов во вторник, который, если он будет принят, повысит рост экономики и спрос на нефтепродукты, считают аналитики.

Но рост числа случаев COVID-19 ухудшает перспективы экономического роста и общего потребления.

"Инвесторы также ставят под сомнение восстановление в США на фоне роста числа случаев заболевания. Объем авиаперевозок в США приостановился в течение почти двух месяцев из-за продолжающихся ограничений на поездки", - говорится в сообщении ANZ Research.