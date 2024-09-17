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Недостатність західної допомоги не дає Україні створювати ефективні бойові підрозділи, - ISW

Вівторок 17 вересня 2024 06:31
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Недостатність західної допомоги не дає Україні створювати ефективні бойові підрозділи, - ISW Ілюстративне фото (x.com/GeneralStaffUA)
Автор: Вадим Ребрина

Україна вжила заходів для усунення нестачі людських ресурсів у армії. Але затримки та недостатність західної військової допомоги продовжують обмежувати її здатність створювати ефективні бойові підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Там відзначили нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю CNN про те, що Україні "потрібно 14 бригад, щоб бути готовими" до невизначеної вимоги, і що Україна не змогла оснастити "навіть чотири" з цих бригад.

Зеленський зазначив, що Україна нарощує внутрішнє виробництво безпілотників і перекидає техніку зі складів або резервних бригад, щоб спробувати компенсувати недостатню військову допомогу Заходу.

За словами президента, це недостатнє забезпечення, зокрема бронетехнікою та артилерійськими боєприпасами, призвело до втрат українського особового складу.

"ISW давно оцінює, що здатність України захищатися від російських наступальних операцій і кинути виклик ініціативі на ТВД значною мірою залежить як від надання військової допомоги Заходом, так і від зусиль України відновити існуючі підрозділи та створити нові — останнім з яких Україна приділила значну увагу», - йдеться у звіті Інституту.

Проте створення більшої кількості української піхоти без відповідного збільшення механізованої техніки суттєво не підвищить боєздатність України, зазначили аналітики ISW.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що наразі в Україні спостерігається брак озброєння. Через це країна не може оснастити навіть 4 із 14 бригад, які потрібно підготувати.

В той же час Захід обмежує Україну у застосуванні дальнобійних засобів для ударів вглиб російської території, що не дає змоги Києву ефективно боротися з терористичними обстрілами.

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Недостатність західної допомоги не дає Україні створювати ефективні бойові підрозділи, - ISW
Недостатність західної допомоги не дає Україні створювати ефективні бойові підрозділи, - ISW
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