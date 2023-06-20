"Недопрацьовані фейки". Буданов прокоментував вкиди росіян про свою "смерть"

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував фейки російської пропаганди про нібито свою смерть від поранення, отриманого наприкінці травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кирила Буданова в ефірі телемарафону.
"Я це сприймаю досить смішно і реагую так само. Фейки на те і фейки, щоб викликати якусь реакцію в аудиторії. Але це недопрацьовані фейки, скажімо так. Всі ж розуміли, що зі мною все нормально, ну ті люди, які це робили", - сказав Буданов.
Керівник ГУР зазначив, що російські пропагандисти, які розповсюджували інформацію про його смерть "чітко розуміли, що фейк буде розвінчано і вони виставлять себе дурнями".
"Але вони спіймали на гачок таких "всесвітньовідомих експертів" на кшталт Іллі Киви, який з піною у рота розповідав, що я спочатку загинув, потім воскрес, потім в кому впав. Ну хай люди бавляться, чом би й ні", - додав Буданов.
Фейки про смерть Буданова
Кремлівські пропагандисти вигадали фейк про нібито смерть глави ГУР Кирила Буданова. Для поширення неправдивої інформації використовували логотип сторінки одного з українських ЗМІ.
За інформацією російських пропагандистів, Буданов начебто "загинув" від нещодавнього ракетного удару, а в Національному центрі "Український дім" навіть підготувалися до його "поховання".
Не перші фейки про смерть представників військової "верхівки" України
Російські пропагандисти не вперше "ховають" представників військового командування України. Наприклад, раніше в Росії повідомляли й про смерть, і поранення головнокомандувача Валерія Залужного та смерть генерала Олександра Сирського.
Варто зазначити, що такими фейками російська пропаганда намагається вчергове посіяти панічні настрої серед населення.
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