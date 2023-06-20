"Недопрацьовані фейки". Буданов прокоментував вкиди росіян про свою "смерть"

"Я це сприймаю досить смішно і реагую так само. Фейки на те і фейки, щоб викликати якусь реакцію в аудиторії. Але це недопрацьовані фейки, скажімо так. Всі ж розуміли, що зі мною все нормально, ну ті люди, які це робили", - сказав Буданов.

Керівник ГУР зазначив, що російські пропагандисти, які розповсюджували інформацію про його смерть "чітко розуміли, що фейк буде розвінчано і вони виставлять себе дурнями".

"Але вони спіймали на гачок таких "всесвітньовідомих експертів" на кшталт Іллі Киви, який з піною у рота розповідав, що я спочатку загинув, потім воскрес, потім в кому впав. Ну хай люди бавляться, чом би й ні", - додав Буданов.

Фейки про смерть Буданова

Кремлівські пропагандисти вигадали фейк про нібито смерть глави ГУР Кирила Буданова. Для поширення неправдивої інформації використовували логотип сторінки одного з українських ЗМІ.

За інформацією російських пропагандистів, Буданов начебто "загинув" від нещодавнього ракетного удару, а в Національному центрі "Український дім" навіть підготувалися до його "поховання".

Не перші фейки про смерть представників військової "верхівки" України

Російські пропагандисти не вперше "ховають" представників військового командування України. Наприклад, раніше в Росії повідомляли й про смерть, і поранення головнокомандувача Валерія Залужного та смерть генерала Олександра Сирського.

Варто зазначити, що такими фейками російська пропаганда намагається вчергове посіяти панічні настрої серед населення.