Недоедает каждый десятый: пандемия обострила проблему голода в мире

По данным доклада, в прошлом году число людей, лишенных достаточного питания, могло достичь 811 миллионов - это десятая часть населения планеты.

"Исходя из этой цифры, выполнение взятого международным сообществом обязательства покончить с голодом к 2030 году потребует неимоверных усилий", - отмечают авторы доклада.

При этом уже в середине 2010-х годов надежды на необратимость результата борьбы с голодом рухнули, число голодающих начало медленно увеличиваться. Результаты 2020 года тревожны, количество голодающих значительно выросло как в абсолютном, так и в относительном выражении: если в 2019 году от недостаточного питания страдало 8,4% населения планеты, то по итогам 2020 года доля недоедающих увеличилась до 9,9%.

Более половины (418 миллионов) лишенных достаточного питания проживает в Азии, более трети (282 миллиона) - в Африке, меньше (60 миллионов) - в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. При этом самый резкий рост масштабов голода был отмечен в Африке, где, согласно оценкам, показатель распространенности недоедания достиг 21% - это более чем вдвое выше, чем в любом другом регионе.

Кром того, в 2020 году более 2,3 млрд человек - 30% населения планеты - были лишены круглогодичного доступа к достаточному питанию. Обострилось гендерное неравенство: в 2020 году на каждых 10 мужчин, столкнувшихся с отсутствием продовольственной безопасности, приходилось 11 женщин, попавших в ту же ситуацию (в 2019 году значение этого показателя составило 10,6).

Во многих странах пандемия спровоцировала резкий спад экономики и привела к ограничению доступа к продовольствию. Но масштабы голода расширялись и до пандемии, и точно так же мир отставал в решении проблемы неполноценного питания. В первую очередь это было характерно для стран, затронутых конфликтами, воздействием экстремальных погодных явлений, экономического спада, и стран, ведущих борьбу с высоким уровнем неравенства. Все эти явления авторы доклада относят к основным факторам, порождающим отсутствие продовольственной безопасности, причем все они оказывают взаимное влияние друг на друга.