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За неделю коронавирус поразил 20 новых стран

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В Украине коронавирус не зафиксирован

В течение недели первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 20 странах мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Так, за последнюю неделю заражение коронавирусом подтвердили в 20 странах Европы, Южной Америки, Африки и Ближнего Востока. Коронавирус был зафиксирован в таких странах как:

  • Ливан;
  • Оман;
  • Израиль;
  • Афганистан;
  • Греция;
  • Дания;
  • Австрия;
  • Эстония;
  • Румыния;
  • Северная Македония;
  • Грузия;
  • Пакистан;
  • Норвегия;
  • Испания;
  • Бразилия;
  • Алжир;
  • Швейцария;
  • Хорватия;
  • Бахрейн;
  • Кувейт.

Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования наблюдается в Италии - 400, и в Иране - 141. В связи со вспышкой коронавируса в Иране страны Ближнего Востока начали массово закрывать свои границы.

Отметим, по официальным данным Министерства здравоохранения, в Украине по состоянию на 27 февраля не выявлен ни один случай заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним, сегодня стало известно о подтверждении первого случая заражения коронавирусом в Эстонии. Вирусом заболел иностранец, проживающий в Эстонии на постоянной основе.

Также первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Дании. Зараженный человек недавно вернулся в страну после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии.

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