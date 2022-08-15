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За неделю энергетики вернули свет для 53 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК

Фото: за неделю энергетики вернули свет для 53 тысяч семей в двух областях (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За прошедшую неделю с 8 по 14 августа энергетики компании ДТЭК по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) восстановили электроснабжение домов 53 тысяч семей в 83 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Только за прошедшую неделю электромонтеры ДТЭК восстановили поставки света почти 45 тысячам жилищ жителей области в 67 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского, Волновахского и Покровского районов Донетчины. Для большинства этих семей электроснабжение приходилось восстанавливать более 10 раз, из-за постоянных разрушений электросетей", - сообщили в энергокомпании.

Под вражеским прицелом были Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области.

"Несмотря на это за неделю энергетики восстановили электроснабжение почти 8,5 тысячам семей в 16 населенных пунктах", - отмечают в ДТЭК.

Без света пока остается 83 тысячи домов в Донецкой области и почти более 350 домов в Днепропетровской области.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ЭлектроэнергияДТЭК