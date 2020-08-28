Небольшой рост: что происходит с курсом доллара 28 августа

В обменных пунктах Украины 28 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,61 гривен за доллар. Курс евро вырос на 18 копеек до 32,68 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,38 (27,35 - 27 августа), продажи - 27,61 (27,58 - 27 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,17 (32,06 - 27 августа), продажи - 32,68 (32,50 - 27 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,39 - 27 августа), продажи 3,77 (3,77 - 27 августа) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 28 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,47 гривен за доллар, курс в покупке до 27,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копейки до 32,66 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 28 августа справочный курс на уровне 27,47 грн/доллар, повысив его по сравнению с 27 августа (27,45 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,40 - 27,60 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Минэкономики улучшило ожидания на 2020 год по курсу доллара. Министерство ожидает, что среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар (в официальном прогнозе - 29,5 гривен за доллар), концу года - 28,3 гривен +/- 1 гривна (в официальном прогнозе - 30 гривен за доллар)

Как сообщало РБК-Украина, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что признание банка "Аркада" неплатежеспособным не отразится на банковской системе Украины, поскольку специализированный банк занимал небольшую долю.