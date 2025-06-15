Небезпека на тарілці: яке м’ясо найчастіше містить антибіотики в Україні

Чому антибіотики потрапляють у м'ясо?

Антибіотики активно використовуються у тваринництві з кількох причин:

Лікування хвороб

Як і люди, тварини хворіють, і антибіотики використовуються для лікування бактеріальних інфекцій.

Профілактика захворювань

У великих господарствах, де тварини утримуються в тісних умовах, антибіотики часто застосовуються для профілактики поширення хвороб, навіть якщо тварини не хворіють.

Стимуляція росту

У деяких країнах (хоча в ЄС це заборонено) антибіотики додають до кормів для прискорення набору ваги тваринами. Це так звані "стимулятори росту".

Після застосування антибіотиків у тварин залишаються залишки цих речовин у м'ясі, молоці або яйцях. Якщо не дотримуватися так званого "періоду виведення" (часу, необхідного для повного виведення препарату з організму тварини перед забоєм), ці залишки потрапляють на наш стіл.

Чим загрожує споживання м'яса з антибіотиками?

Основна та найстрашніша загроза - це розвиток антибіотикорезистентності. Бактерії, що постійно контактують з антибіотиками (навіть у невеликих кількостях через їжу), з часом мутують і стають несприйнятливими до дії цих препаратів.

Коли така резистентна бактерія потрапляє в організм людини, вона може викликати інфекцію, яку буде вкрай важко або навіть неможливо вилікувати наявними антибіотиками.

Це призводить до:

Тривалого лікування та ускладнень.

Використання сильніших, дорожчих та більш токсичних препаратів.

Збільшення ризику смерті від раніше виліковних інфекцій.

Порушення мікрофлори кишківника людини, що може призвести до проблем з травленням, зниження імунітету та інших проблем зі здоров'ям.

Алергічні реакції у чутливих людей.

Яке м'ясо в Україні найчастіше містить антибіотики?

На жаль, в Україні системний моніторинг залишків антибіотиків у м'ясі є недостатнім, і доступ до офіційних даних обмежений. Проте, ґрунтуючись на загальних тенденціях світового тваринництва, даних громадських організацій та окремих експертних оцінок, можна виділити категорії м'яса, які перебувають у зоні найбільшого ризику:

Курятина (м'ясо бройлерів)

Це, мабуть, лідер за потенційним вмістом антибіотиків. Промислове вирощування курей-бройлерів передбачає їхнє швидке зростання в дуже щільних умовах. Для запобігання поширенню хвороб у таких умовах і для прискорення набору ваги часто використовуються антибіотики. Коротка тривалість життя бройлерів збільшує ризик того, що період виведення антибіотиків не завжди дотримується.

Свинина

Великі свинокомплекси також активно використовують антибіотики для профілактики та лікування хвороб, особливо у молодняку. Інтенсивне вирощування свиней може призводити до застосування препаратів, залишки яких можуть залишатися в м'ясі.

Індичатина

Хоча індичатина часто позиціонується як більш дієтичний та здоровий варіант, умови її промислового вирощування також можуть передбачати використання антибіотиків.

Яловичина (промислові ферми)

На великих тваринницьких комплексах, де худоба утримується для швидкого набору маси, також застосовуються антибіотики. Проте, ризик може бути меншим, ніж у птиці чи свинини, особливо якщо йдеться про вирощування на вільному випасі або б

