Небезпечна звичка? Українцям пояснили, чи можна приносити на цвинтар штучні квіти

Колись традиція приносити на цвинтар штучні квіти стала для багатьох українців зручною альтернативною живим рослинам. Однак останнім часом дедалі більше людей починають відмовлятись від такої практики.

Докладніше про те, хто і коли придумав виготовляти штучні квіти, чому традиція приносити їх на цвинтар набула у певний період особливої популярності, а також чому українцям варто повністю відмовитись від такої практики, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Хто і коли придумав виготовляти штучні квіти

Згідно з даними науковців, ще у 3000 році до нашої ери прикрашати себе штучними квітами було модно серед єгиптян.

Через деякий час - близько 350 року до нашої ери - таку традицію запозичили греки. Популярними прикраси у вигляді квітів були також і у Стародавньому Китаї.

При цьому виготовляти штучні квіти у давнину могли з природніх і навіть коштовних матеріалів - рослинних волокон, пір'я, пергаменту, дерева, глини, порцеляни, золота тощо.

Коли штучні рослини почали приносити на цвинтар

Традиція приносити штучні квіти та вінки на кладовище, щоб прикрашати ними могили - відносно молода, адже промислове виробництво таких ритуальних речей і постачання їх на ринок розпочались лише наприкінці минулого століття.

Вважається, що на території України особливої популярності такий штучний (і часто - пластиковий) декор здобув за часів СРСР. Згодом така практика закріпилась як частина поховальної культури.

Після здобуття незалежності дехто з українців продовжив традицію використання у ритуальних обрядах штучних прикрас, адже їх масово почали поставляти, зокрема, китайські виробники.

Чим саме штучні квіти "підкорили" декого з українців

Сьогодні завдяки використанню новітніх технологій і матеріалів (тканин, пластику, силікону, латексу) штучні квіти й рослини інколи важко відрізнити від справжніх, тож дехто може надавати їм перевагу саме через це.

Крім того, популярність штучних квітів може пояснюватись "зручністю", адже вони:

не в'януть;

не потребують догляду;

довше, ніж справжні, виглядають привабливо;

можуть бути більш яскравими чи оригінальними, ніж справжні;

можуть коштувати дешевше, ніж справжні.

Чи популярні штучні квіти в ритуальних послугах досі

Колишній працівник однієї з компаній на ринку ритуальних послуг Києва Владислав у коментарі РБК-Україна розповів, що сьогодні під час поховання люди обирають "стандартний набір".

Йдеться про труну й приладдя до неї, церковний набір, хрест (якщо заплановано кремацію - то без хреста), вінки різних кольорів і розмірів тощо.

"У сфері ритуальних послуг, звісно, досі продають неживі квіти, вінки. Це - їхня справа, і вони це роблять", - визнав експерт.

Водночас він наголосив, що екологія у світі нині "і так не на вищому рівні", тож з цього погляду штучні квіти "взагалі заборонено приносити на кладовище".

"Що стосується церкви, зараз все більше священиків також проти штучних квітів. І вони попереджають людей - приносити лише живі квіти, аби не нашкодити екології", - поділився Владислав.

Що кажуть про штучні квіти на цвинтарі у ПЦУ

Ще раніше у прес-службі Православної Церкви України закликали громадян покладати на могили рідних живі квіти або саджанці й не використовувати пластикові вінки та інші вироби - щоб "оберігати планету від забруднення заради майбутніх поколінь".

Тим часом ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі РБК-Україна нагадав, що "у Бога - немає мертвих".

"У Бога - всі живі! Тому й квіти на цвинтар вартує приносити не штучні", - пояснив священник.

Крім того, він наголосив і на іншій причині - чому приносити на цвинтар штучні рослини не потрібно.

"Ще одна причина, через яку Церква не радить прикрашати могили пластиковими квітами, екологічна", - зауважив протоієрей ПЦУ.

Як ставляться до штучних квітів у Міндовкілля

Старша проектна менеджерка реформи управління відходами Команди відновлення та підтримки реформ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Вусик у коментарі РБК-Україна розповіла, що питання особистого внеску у зменшення шкоди довкіллю набуває особливого значення в контексті:

повномасштабної війни;

щоденних обстрілів;

знищення екосистем;

критичної екологічної ситуації в багатьох регіонах України.

"Ми не можемо вплинути на масштаби екологічної катастрофи, спричиненої воєнними діями, однак у наших силах - зробити свідомий вибір там, де це можливо", - наголосила вона.

За словами експерта, відмова від використання штучних квітів на кладовищах є одним із таких рішень.

Чому штучні рослини й вінки на кладовищах небезпечні

Олена Вусик пояснила, що "штучні пластикові квіти та вінки - це не лише візуально недовговічна ритуальна атрибутика, але й джерело серйозного забруднення довкілля".

"Вони виготовляються із суміші пластиків, синтетичних тканин, дроту, клею та барвників. Після поминальних днів або поховань ці вироби масово потрапляють на сміттєзвалища або спалюються просто неба", - нагадала спеціаліст.

Це, за її словами, призводить до забруднення ґрунтів, вод і повітря токсичними речовинами, серед яких - важкі метали, формальдегід, діоксини та інші канцерогени.

Особливо небезпечним є при цьому відкрите спалювання таких відходів.

"За оцінками екологів, шкідливі речовини можуть розповсюджуватися на десятки кілометрів, забруднюючи повітря і становлячи загрозу для здоров'я людей, особливо дітей, літніх осіб та людей із хронічними захворюваннями", - поділилась експерт.

Чи забороняє закон в Україні штучні рослини

Вусик повідомила, що наразі в Україні немає законодавчої заборони на використання штучних квітів.

Водночас необхідних заходів щодо цього вживають місцеві органи влади.

"Деякі громади ухвалили рішення про обмеження використання такої атрибутики на місцевому рівні", - розповіла фахівець.

Крім того, за її словами, "неодноразово із закликами відмовитися від пластикових вінків зверталися представники всіх основних церков України".

"Наголошуючи, що така традиція не має релігійного чи богословського значення, а є лише спадком радянського минулого", - уточнила спеціаліст.

Вона нагадала також, що закон України "Про управління відходами" чітко визначає ієрархію дій у сфері поводження з відходами, де найвищим пріоритетом є запобігання утворенню відходів.

"А це якраз те, що може зробити кожен, обравши альтернативу - наприклад, живі квіти в горщиках або інші природні символи пам'яті", - пояснила фахівець.

Насамкінець експерт Команди підтримки реформ Міндовкілля закликала всіх громадян:

проявити екологічну свідомість;

утриматися від використання штучних пластикових квітів на кладовищах.

"Сьогодні це не просто питання естетики чи зручності - це наш особистий внесок у захист здоров'я українців та збереження природи в умовах війни. Бо коли довкілля потерпає щодня від ударів ракет і дронів, відповідальне ставлення до побутових рішень набуває ще більшої ваги", - підсумувала Вусик.