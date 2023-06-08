Небезпечна вода. Які ризики несе повінь через підрив ГЕС і чи є загроза епідемії

Чому вода стала небезпечною

Південні регіони України опинилися під загрозою залишитися без чистої води. В Міністерстві охорони здоров'я попередили, що після теракту на Каховській ГЕС у водойми та криниці можуть потрапити небезпечні хімічні речовини та збудники інфекційних хвороб.

За словами головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в ефірі телемарафону, наразі існує висока вірогідність зараження гострими кишковими інфекціями на підтоплених територіях.

"Мова йде про дизентерію, можливі випадки холери і про загальну рамку гострих кишкових інфекцій, такі як стафілококові інфекції", – зазначив він.

Як розповів у коментарі РБК-Україна інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, причинами інфекційної загрози є великий розлив води із затопленням місць зберігання агрохімікатів, корівників та споруд, де знаходилася худоба. Підтоплені села, де найчастіше використовуються вигрібні ями для вбиралень, кладовища.

"Всі небезпечні речовини, що є в таких місцях, вже потрапляють у водойми та будуть поширюватися нижче за течією, якщо там є інфекційний збудник", – каже експерт.

Фото: збудники інфекційних хвороб можуть потрапити у воду з вуличних вбиралень у приватних будинках, сміттєзвалищ, кладовищ (Getty Images)

Водопровідна, бутильована, чи з криниці: яку воду можна вживати

Жителям постраждалих від затоплення регіонів МОЗ рекомендує надавати перевагу бутильованій чи артезіанській воді для пиття. Для господарських потреб, приготування їжі обов'язково фільтрувати чи кип'ятити воду.

"Якщо є доступ до бутильованої води, їй треба віддавати перевагу. Треба забезпечувати фільтрування води там, де це можливо, якщо вода каламутна чи брудна. Воду треба зберігати в чистій закритій тарі, яку громадяни можуть отримати в пунктах роздачі води", – наводить рекомендації головний санлікар України Ігор Кузін.

Водопровідна вода централізованого постачання є більш безпечною, бо проходить спеціальну обробку для знезараження. В Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській областях посилено контроль, та станом на 7 червня не було зафіксовано змін показників якості централізованого водопостачання, заявив Кузін.

При цьому на уражених територіях водопровідну воду треба термічно обробляти та фільтрувати перед використанням.

Вода з криниць чи скважин у дворі стала небезпечною, на цьому наголошують в МОЗ. Експерт Федір Лапій також зазначає, що з підтопленням не тільки піднявся рівень грунтових вод, до криниць могли потрапити хімікати, продукти життєдіяльності, тому вживати воду з відкритих джерел не можна.

Якщо ж крім води з неперевірених джерел інших варіантів немає, Федір Лапій рекомендує використовувати таблетки для знезараження та обов'язково кип'ятити воду.

До речі, головний санлікар Ігор Кузін повідомив, що наразі в Херсонській області забезпечено 600 тисяч спеціальних таблеток для знезараження води для роздачі цивільному населенню. Також на місцях працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб і відбирають проби води з водойм і колодязів.

Загроза ботулізму. Як не отруїтися рибою

Після спадання рівня води в обмілілих водоймах почнеться масовий мор риби. Це явище вже спостерігається на Дніпропетровщині та прогнозується в інших постраждалих регіонах найближчими днями.

Збирати та готувати мертву рибу або ту, що вмирає, категорично заборонено! В МОЗ нагадують, що не існує ніяких способів приготування, які зроблять таку рибу безпечною. Її не можна смажити, варити, консервувати, сушити чи в'ялити.

Риба з водойм на підтоплених територіях може бути заражена паразитами, збудниками інфекцій, містити хімічні речовини.

Найбільша загроза при вживанні цієї риби – захворювання на ботулізм. Його патогенні бактерії виробляють ботулотоксин – одна з найсильніших з усіх відомих біологічних отрут. Він стійкий до впливу зовнішніх факторів, викликає параліч, а при несвоєчасній діагностиці може призвести до смерті.

Симптоми зараження включають втому, запаморочення, головний біль, нудоту, блювання, здуття живота, закреп, параліч дихальних шляхів, інколи підвищення температури.

Одна із характерних ознак інфікування – зниження чіткості зору, "пелена" перед очима, сухість у роті та горлі.

У разі виникнення будь-яких із зазначених симптомів необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що медична система країни готова до можливих випадків ботулізму – у наявності є достатня кількість протиботулінічної сироватки.

Фото: у підтоплених регіонах є ризик ботулізму через заражену рибу (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наскільки високий ризик епідемії

Забруднення хімікатами та стічними водами з інфекційними збудниками несе епідемічні ризики для постраждалих регіонів, але також треба враховувати вплив війни.

Через бойові дії та російську окупацію цього року не буде сезону літнього відпочинку на Півдні. Також немає масштабних аграрних робіт, які потребували б великої кількості води для систем зрошення, внаслідок чого врожай з таких полів міг бути потенційно небезпечним.

На думку Федора Лапія, реальна небезпека епідемії не є критичною. Якби мова йшла про курортний сезон, коли люди відпочивали і купалися в дельті Дніпра, де річка впадає в Чорне море, ризик спалаху інфекційних хвороб був би в рази вищим, додає експерт.

Водночас система охорони здоров'я України готується до можливих епідеміологічних викликів, лікарі готові до будь-якого розвитку подій.

Головний санлікар Ігор Кузін розповів, що наразі є резерви для надання необхідної медичної допомоги, зокрема при появі випадків холери. Щорічно з 1 червня в Україні посилюються моніторингові заходи щодо холери, тому в регіонах вже почалися відповідні дослідження.

В областях, де є підтоплення, формуються запаси антибіотиків та засобів для лікування гострих кишкових інфекцій. Після спаду води протиепідемічна служба буде застосувати максимальну кількість профілактичних заходів, щоб не допустити розвитку гострих кишкових інфекцій (дезинфекція територій, лабораторні дослідження води та ії очищення).

"Також є щонайменше 190 закладів охорони здоров'я, які мають надавати допомогу під час виникнення надзвичайних ситуацій. Ці заклади охорони здоров'я перебувають у режимі підвищеної готовності і мають щонайменше 80% вільних ліжок, які можна буде використати для екстреної госпіталізації пацієнтів", – заявив Кузін.

Санлікар додав, що заклади охорони здоров'я на території Херсонскої області не були підтоплені і продовжують працювати.

Як уберегтися від зараження

Міністерство охорони здоров'я опублікувало перелік правил, виконання яких допоможе зменшити ризики інфекційних захворювань на уражених територіях: