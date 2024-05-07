Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України

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Що відомо про Тису

Тиса - це найбільша річка Закарпаття, яка має довжину майже тисячу кілометрів (966 км). Площа басейну - 157 тисяч кв. км (у межах України 12,8 тисячі кв. км). Ширина річки подекуди 80 метрів, а глибина 5 м (ділянці, де проходить із сусідніми Румунією та Угорщиною, йдеться про глибину 2,5 метрів).

Протікає вона через цілих п’ять країн: Україну (Закарпатська область), Румунію, Словаччину, Угорщину і Сербію та впадає у Дунай (більше сотні кілометрів річки - це кордон з Румунією та Угорщиною).

Ця річка бере свій початок на у районі міста Рахів в результаті злиття двох маленьких річок - Чорної та Білої Тиси. Загалом через Закарпатську область проходить лише верхів’я ріки протяжністю 201 км. Таким чином, на берегах Тиси стоять міста Рахів, Тячів, Хуст та Чоп.

Поповнюється Тиса переважно дощами та талими водами - майже половина цих вод потрапляє у річку навесні. Ще до повномасштабної війни тут популярність мав рафтинг та туристично-екскурсійні програми. Крім того, на Тисі планують побудувати цілий порт для міжнародних перевезень з мультимодальним терміналом.

Небезпека гірської річки: скільки забрала життів

В умовах повномасштабної війни Тиса отримала далеко не дуже добру славу. ЇЇ в народі прозвали так званою "річкою смерті" для ухилянтів. Попри непоодинокі випадки смертей, спроби незаконного перетину кордону через цю річку не припиняються.

Як розповів в коментарі РБК-Україна речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, від початку великої війни лише у гірських річках, на цей момент, зафіксовано прикордонними нарядами вже 28 випадків смертей. Серед них переважна більшість на Тисі. Про останні в ДПСУ повідомили сьогодні - з води дістали тіла аж трьох потопельників. І це лише офіційні дані.

Але також бувають і випадки загибелі людей, які намагаються перетнути кордон через важкодоступні гірські місцевості. Якщо додати ці випадки до вищезгаданих, то загалом ДПСУ має інформацію про понад 35 смертей. І це лише офіційні дані.

"Гірські річки вони самі по собі небезпечні. Бо вона видається такою спокійною, але в окремих місцях може бути велика течія. Десь можуть бути вирви, куди течія затягує людей. Десь може бути коріння від дерев, що власне під час подолання річок призводить до смертей. А в когось не вистачає сил, щоб подолати річку. Тому це все сукупно", - пояснює речник ДПСУ виданню.

В які країни веде "маршрут" з Тиси

Як вже зазначалося, Тиса частково на деяких ділянках виконує роль своєрідного "природного водного кордону" між Україною та Румунією, а також Україною та Угорщиною. Тому саме в ці дві країни українці й намагаються потрапити перекриваючи цю небезпечну водну перешкоду.

"Порушники, користуючись послугами скажімо, злочинних організованих груп, яким вони платять кошти замість того, щоб підтримати Сили оборони України, вони обирають для себе незаконний напрямок перетину кордону. Платять кошти злочинним групам, збагачуючи їх", - розповідає Демченко.

Він пояснив, що маршрути в так званих "інструкціях", які людям надають ці злочинні групи, будуть в тому числі через гірські річки. Що несе небезпеку в першу чергу для життя тих, хто намагається їх переплисти.

"Тобто фактично порушники самі не відповідально ставляться до свого здоров'я. Та й відверто злочинним групам плювати на життя людей, бо їх головна мета - збагачення", - каже Демченко.

Не лише через річку. Де найбільше спроб втечі

За словами речника ДПСУ, найбільше спроб незаконно перетнути державний кордон здійснюється через "зелену ділянку" (тобто поза межами пункту пропуску) між Румунією та Молдовою. І такі спроби, зазначає Демченко, на жаль, фіксуються щоденно.

"Що стосується пунктів пропуску, то там порушники, як правило, використовують або підробні документи, або ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів чи намагаються підкупити інспекторів ДПСУ", - розповів Демченко.

Він додає, що як і раніше в середньому прикордонники в перетині кордону відмовляють від 100 до 150 особам за добу.

"З них переважна більшість - це чоловіки (громадяни України) від 18 до 60 років. Ці відмови стосуються відсутності необхідних документів, які б давали право на перетин кордону. Або ж якщо особи по окремих категоріях не можуть підтвердити мету своєї поїздки", - додав речник ДПСУ.