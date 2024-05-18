Небезпечна стихія: як захиститися від блискавки під час негоди

Блискавка може бути небезпечним природним явищем. Особливо, якщо негода зустріла на вулиці, в лісі чи на відкритій місцевості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Якщо під час грози ви знаходитеся вдома, потрібно зачинити усі вікна та двері, вимкнути електроприлади та мобільний телефон, а також триматися подалі від них. У приміщенні не повинно бути протягу, оскільки він притягує кульову блискавку.
Якщо гроза застала вас на вулиці, то постарайтеся уникати високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева.
У полі під час грози потрібно знайти сухе заглиблення в землі і лягти в нього. Якщо поблизу такого місця немає, то сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст.
У лісі під час грози:
У грозу краще не їздити на велосипеді чи мотоциклі. Потрібно терміново зупинитися. В автомобілі небезпеки немає, але необхідно зняти металеві антени з поверхні машини, які можуть притягувати розряди.
Нагадаємо, квітень в Україні був надзвичайно теплим. Кліматологи у Києві зафіксували 13 температурних рекордів.
За прогнозами синоптиків, у травні середня температура повітря буде у районі 15-16 градусів. Це трохи вище за норм.
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