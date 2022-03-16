В небе над Черкасской областью ПВО сбило вражескую ракету (фото)

Пострадавших среди населения нет.

В полиции отмечают, что ситуация в Черкасской области стабильная и контролируемая. Обломки сбитой ракеты повредили линию электропередач. Кроме того, произошло возгорание травы.

Сейчас энергетики активно работают над устранением повреждений электросети.

К слову, по факту запуска врагом ракеты внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Также украинцам напомнили, что ни в коем случае нельзя игнорировать воздушную тревогу и при необходимости обязательно спускаться в укрытие.

В небе над Черкасской областью ПВО сбило вражескую ракету (facebook.com/cherkasypolice)