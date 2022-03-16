В небе над Черкасской областью ПВО сбило вражескую ракету (фото)

16 марта над Черкасской областью украинское ПВО сбило вражескую ракету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.
Пострадавших среди населения нет.
В полиции отмечают, что ситуация в Черкасской области стабильная и контролируемая. Обломки сбитой ракеты повредили линию электропередач. Кроме того, произошло возгорание травы.
Сейчас энергетики активно работают над устранением повреждений электросети.
К слову, по факту запуска врагом ракеты внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Также украинцам напомнили, что ни в коем случае нельзя игнорировать воздушную тревогу и при необходимости обязательно спускаться в укрытие.
Ранее мы сообщали, что возле Харькова украинские военные сбили очередной самолет оккупантов.
Также мы писали, что украинская артиллерия уничтожила 3 танка и БМП оккупантов в Луганской области.
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