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В небе над Черкасской областью ПВО сбило вражескую ракету (фото)

ПВО сбило вражескую ракету (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

16 марта над Черкасской областью украинское ПВО сбило вражескую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.

Пострадавших среди населения нет.

В полиции отмечают, что ситуация в Черкасской области стабильная и контролируемая. Обломки сбитой ракеты повредили линию электропередач. Кроме того, произошло возгорание травы.

Сейчас энергетики активно работают над устранением повреждений электросети.

К слову, по факту запуска врагом ракеты внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Также украинцам напомнили, что ни в коем случае нельзя игнорировать воздушную тревогу и при необходимости обязательно спускаться в укрытие.

В небе над Черкасской областью ПВО сбило вражескую ракету (facebook.com/cherkasypolice)

Ранее мы сообщали, что возле Харькова украинские военные сбили очередной самолет оккупантов.

Также мы писали, что украинская артиллерия уничтожила 3 танка и БМП оккупантов в Луганской области.

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