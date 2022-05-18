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Неадекватные и инертные. Ким Чен Ын обвинил чиновников во вспышке COVID-19

Флаг КНДР (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал реакцию своей страны на первую официально подтвержденную вспышку COVID-19 незрелой. Он также обвинил правительственных чиновников в неадекватности и инертности при борьбе с вирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Председательствуя на заседании политбюро правящей Рабочей партии, Ким заявил, что незрелость способности государства справляться с кризисом вызвала трудности в борьбе с пандемией. С момента первого признания вспышки COVID-19 в КНДР зарегистрировано 1,72 миллиона пациентов с симптомами лихорадки, в том числе 62 случая смерти.

Напомним, накануне в КНДР заявили о первом случае коронавируса. У пациента обнаружили "Омикрон". В Северной Корее также заявляли, что в общей сложности 42 человека скончались от последствий болезни.

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